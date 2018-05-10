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Додон назвал дату парламентских выборов
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Додон назвал дату парламентских выборов в Молдавии 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Выборы в парламент Молдавии пройдут 18 или 25 ноября этого года, сообщил в интервью РИА Новости президент республики Игорь Додон.
"Согласно конституции, выборы могут быть назначены вплоть до марта 2019 года. Но я думаю, что выборы пройдут во второй половине ноября — 18 или 25 числа", — сказал Додон.
По словам президента, проевропейские партии Молдавии потеряли поддержку населения, поэтому велики шансы сформировать "промолдавское парламентское большинство".
"Я надеюсь, что европейские партнеры не будут наступать на те же грабли, что и раньше, когда в Молдавии создавалось проевропейское большинство. Надо признать, что они неоднократно — официально и неофициально — способствовали формированию таких альянсов", — заявил он.
Мандат действующего парламента Молдавии истекает 30 ноября 2018 года.
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