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На Украине создали бренд для популяризации страны
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На Украине создали бренд для популяризации страны в мире 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Группа украинских специалистов создала для Украины бренд Ukraine Now, с помощью которого планируется популяризировать страну в мире.
kmu.gov.ua
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой Министерство инормполитики.
Отмечается, что на разработкой вариантов бренда, которые были показаны шести фокус-группам в Великобритании, Германии и Польше, работали около года.
Представитель агентства, занимавшегося разработкой бренда, заявил, что он покажет, что Украина открытая и современная страна.
Члены правительства единогласно поддержали постановление об утверждении бренда Ukraine Now.
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Комментарии2  Ещё 3 источника 
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