На Украине создали бренд для популяризации страны

Группа украинских специалистов создала для Украины бренд Ukraine Now, с помощью которого планируется популяризировать страну в мире.
kmu.gov.ua
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой Министерство инормполитики.
Отмечается, что на разработкой вариантов бренда, которые были показаны шести фокус-группам в Великобритании, Германии и Польше, работали около года.
Представитель агентства, занимавшегося разработкой бренда, заявил, что он покажет, что Украина открытая и современная страна.
Члены правительства единогласно поддержали постановление об утверждении бренда Ukraine Now.