На Украине создали бренд для популяризации страны в мире

Группа украинских специалистов создала для Украины бренд Ukraine Now, с помощью которого планируется популяризировать страну в мире.

kmu.gov.ua

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой Министерство инормполитики.

Отмечается, что на разработкой вариантов бренда, которые были показаны шести фокус-группам в Великобритании , Германии и Польше , работали около года.

Представитель агентства, занимавшегося разработкой бренда, заявил, что он покажет, что Украина открытая и современная страна.

Члены правительства единогласно поддержали постановление об утверждении бренда Ukraine Now.