«На Ближнем Востоке идет всемирная война нового типа»

Президент Сирии Башар Асад в интервью греческой газете «Катимерини» в четверг заявил, что на территории его страны идет всемирная война нового типа: с одной стороны в ней участвуют США и их союзники, с другой — Россия

По его мнению, с начала военной кампании в арабской республике Соединенные Штаты находятся в конфронтации с российской стороной, пытаются подорвать ее репутацию в мире и унизить.

«Я очень надеюсь, что мы не увидим никакого прямого конфликта между сверхдержавами», — сказал Асад.

На вопрос о том, не боится ли он возможности третьей мировой войны в Сирии, сирийский лидер ответил отрицательно.