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«На Ближнем Востоке идет всемирная война нового типа»
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«На Ближнем Востоке идет всемирная война нового типа» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: МИНОБОРОНЫ РОССИИ
Президент Сирии Башар Асад в интервью греческой газете «Катимерини» в четверг заявил, что на территории его страны идет всемирная война нового типа: с одной стороны в ней участвуют США и их союзники, с другой — Россия.
По его мнению, с начала военной кампании в арабской республике Соединенные Штаты находятся в конфронтации с российской стороной, пытаются подорвать ее репутацию в мире и унизить.
«Я очень надеюсь, что мы не увидим никакого прямого конфликта между сверхдержавами», — сказал Асад.
На вопрос о том, не боится ли он возможности третьей мировой войны в Сирии, сирийский лидер ответил отрицательно.
«Нет, и вот по какой-то причине: к счастью, есть мудрое руководство России, которое знает, что Соединенные Штаты являются проблемой конфликта. (…) Из-за благоразумия русских мы можем избежать эскалации», — сказал он.
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