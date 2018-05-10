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Киев отчитался о переговорах с Меркель и Макроном
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Украина отчиталась о переговорах Порошенко, Меркель и Макрона 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Фото: Reuters
Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник назвал переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона в немецком Ахене успешными.
«После успешных трехсторонних переговоров президент Петр Порошенко делится отличным настроением с нашими друзьями — президентом Литвы Далей Грибаускайте и его величеством королем Испании Фелипе VI», — написал Мельник в Twitter.
Он добавил, что Порошенко в данный момент общается с премьером Болгарии Бойко Борисовым.
Переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона стартовали в четверг. Ранее сообщалось, что политики трех стран намерены обсудить размещение миротворцев ООН в Донбассе.
Украинский посол в ФРГ высказывал надежду, что после этой встречи может состояться встреча в «нормандском формате» (Россия, ФРГ, Украина, Франция).
Также в Ахене проходит церемония вручения Макрону международной премии имени Карла Великого за 2018 год. На мероприятие был приглашен Петр Порошенко.
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