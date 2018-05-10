Шотландцы заявили об объявлении Трампом «войны» их стране

Жители Шотландии пришли в ярость из-за запрета традиционного безалкогольного газированного напитка Irn-Bru на курорте Трамп Тернберри, принадлежащем президенту США Дональду Трампу.

Запрет на шотландский напиток Irn-Bru был введет из-за того, что он оставляет трудновыводимые пятна на коврах, сообщает RT со ссылкой на Sky News

Генеральный менеджер курорта Ральф Порциани объяснил, что постояльцы часто разливают этот напиток при употреблении, а владельцы не могут постоянно менять ковры, стоимость которых доходит до 500 тыс. евро.

«У нас здесь есть виллы с пятнами Irn-Bru на коврах, которые не выводятся», — добавил он.

Однако местные жители назвали это в соцсетях «объявлением войны Шотландии».