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Шотландцы заявили об объявлении Трампом «войны» их стране
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Шотландцы заявили об объявлении Трампом «войны» их стране 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Жители Шотландии пришли в ярость из-за запрета традиционного безалкогольного газированного напитка Irn-Bru на курорте Трамп Тернберри, принадлежащем президенту США Дональду Трампу.
Запрет на шотландский напиток Irn-Bru был введет из-за того, что он оставляет трудновыводимые пятна на коврах, сообщает RT со ссылкой на Sky News.
Генеральный менеджер курорта Ральф Порциани объяснил, что постояльцы часто разливают этот напиток при употреблении, а владельцы не могут постоянно менять ковры, стоимость которых доходит до 500 тыс. евро.
«У нас здесь есть виллы с пятнами Irn-Bru на коврах, которые не выводятся», — добавил он.
Однако местные жители назвали это в соцсетях «объявлением войны Шотландии».
«Он угрожает дестабилизировать Ближний Восток, перенося американское посольство в Иерусалим, выходит из иранской ядерной сделки, а теперь ко всему (…) Дональд Трамп разгневал шотландцев запретом пить Irn-Bru на роскошном гольф-курорте», — отметил один из пользователей.
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