Пашинян призвал развивать отношения с Грузией

Пашинян заявил о необходимости развития отношений Армении с Грузией

Во вторник Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.

"Грузия является дружественной страной. Братские отношения между Грузией и Арменией должны развиваться. Думаю, что отношения не должны основываться на геополитических воздействиях. Иногда на отношения влияют геополитические факторы и к сожалению, они не всегда позитивны", — заявил Пашинян в интервью грузинскому Первому каналу.

Армянский премьер считает, что "двусторонние отношения должны углубляться во всех сферах, как в экономической, так и политической".