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Пашинян призвал развивать отношения с Грузией
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Пашинян заявил о необходимости развития отношений Армении с Грузией 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян считает важным углубление грузино-армянских отношений, которые не должны "основываться на геополитике".
Во вторник Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.
"Грузия является дружественной страной. Братские отношения между Грузией и Арменией должны развиваться. Думаю, что отношения не должны основываться на геополитических воздействиях. Иногда на отношения влияют геополитические факторы и к сожалению, они не всегда позитивны", — заявил Пашинян в интервью грузинскому Первому каналу.
Армянский премьер считает, что "двусторонние отношения должны углубляться во всех сферах, как в экономической, так и политической".
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