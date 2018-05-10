Пашинян призвал развивать отношения с Грузией

Новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян считает важным углубление грузино-армянских отношений, которые не должны "основываться на геополитике".
Во вторник Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.
"Грузия является дружественной страной. Братские отношения между Грузией и Арменией должны развиваться. Думаю, что отношения не должны основываться на геополитических воздействиях. Иногда на отношения влияют геополитические факторы и к сожалению, они не всегда позитивны", — заявил Пашинян в интервью грузинскому Первому каналу.
Армянский премьер считает, что "двусторонние отношения должны углубляться во всех сферах, как в экономической, так и политической".