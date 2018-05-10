Гройсман пожаловался на потерянный украинцами 3G в погоне за 4G

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства пожаловался на качество мобильной связи в стране. «Ещё один важный вопрос в рамках приватизации 4G. У нас было 2G, 3G и теперь 4G. Я думаю, что со мной согласятся украинцы, у нас уже и 3G перестало работать. Так, побежали за 4G, то 3G потеряли по дороге», — приводит УНИАН слова Гройсмана. Также он поручил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), провести замеры по предоставлению мобильными операторами доступа к Интернету. «И пусть потом не обижаются. Деньги они берут честно, там тикает сразу, со счета снимается, но качество связи значительно понизилось», — добавил Гройсман. В конце марта президент Украины Пётр Порошенко поздравил украинцев с внедрением 4G в стране.