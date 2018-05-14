США подарят Израилю на юбилей перенос посольства в Иерусалим

Американское посольство в Израиле официально меняет прописку, переезжая с набережной Тель-Авива в горы Иерусалима под ликование жителей еврейского государства, протесты их палестинских соседей и переживания международного сообщества за судьбу ближневосточного мирного процесса.

Релокация происходит по решению президента США Дональда Трампа , который в декабре признал город израильской столицей, проигнорировав претензии палестинцев на его восточную часть, разойдясь с международным консенсусом и традициями американской дипломатии. Практически весь остальной мир продолжает считать статус Иерусалима одной из стержневых проблем палестино-израильского конфликта, которая должна решаться на основе договоренности самих его участников, а, пока этого не произошло, держит свои посольства в Тель-Авиве.

Перенос посольства приурочен к 14 мая — 70-й годовщине образования Израиля. Пока он будет носить символический характер со сменой вывески на уже существующем здании генконсульства, размещением там посла и небольшой группы его помощников. На первых порах численность сотрудников нового посольства составит порядка 50-60 человек.

Полноценный переезд займет намного больше времени — до шести лет. Он потребует строительства нового здания, освоения всего принадлежащего американцам земельного участка в Иерусалиме и решения неожиданной проблемы — расселения 450 пожилых русскоязычных иммигрантов из комплекса социального жилья, который оказался в собственности Соединенных Штатов.

На церемонию открытия из Вашингтона приехала делегация из примерно 250 человек, во главе ее — министр финансов Стивен Мнучин , заместитель госсекретаря Джон Салливан , президентская дочь Иванка Трамп с супругом Джаредом Кушнером . Сам Трамп вырваться не смог, но, как ожидается, выступит перед собравшимися, которых будет около 800, с видеообращением — в прямом эфире или в записи. Кульминацией действа станет открытие на фасаде здания круглого барельефа с гербовым орлом США и новой вывески.

Свою лепту в торжества вносят местные власти, которые украсили Иерусалим американскими флагами, подсветили красно-сине-белыми огнями одну из городских доминант — Струнный мост, загодя развесили дорожные указатели "Посольство США" и собираются назвать одновременно в честь Соединенных Штатов и президента Трампа площадь напротив дипмиссии.

На воскресном приеме в честь предстоящего события премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал Трампу "вечную благодарность" еврейского народа за его "отважное решение" и призвал все страны мира последовать американскому примеру. Пока на это решились Гватемала Парагвай , которые собираются открыть свои посольства до конца месяца.

Юридические тонкости

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, с которым ранее были солидарны США, аннексию не признает и относит Восточный Иерусалим, как и Западный берег реки Иордан, к оккупированным территориям.

Основополагающий для ближневосточного урегулирования документ, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу" (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций ". Другой документ на эту тему, резолюция СБ ООН 478 от 1980 года, "порицает" Израиль за принятие основного закона о столичном статусе всего Иерусалима, включая районы, занятые в 1967 году, и призывает государства вывести свои дипломатические миссии из города.

Сейчас в городе нет ни одного посольства, но работают генеральные консульства ряда стран, включая США, которые отсюда курируют, в частности, отношения с палестинцами.

Противником догматизма в подходах к статусу города выступает Россия . Год назад МИД РФ сообщил, что рассматривает Западный Иерусалим столицей Государства Израиль и одновременно подтвердил признание статуса "столицы будущего палестинского государства" за Восточным Иерусалимом. Вместе с тем переводить посольство из Тель-Авива российская дипломатия готова не раньше, чем проблема найдет свое разрешение в контексте урегулирования ближневосточного конфликта.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты каждые полгода подписывали документ, откладывавший исполнение этого решения. Так же один раз поступил Трамп, но потом сдержал свое предвыборное обещание. Его декабрьское заявление стало предметом обсуждения в Генассамблее ООН, где 128 стран проголосовали за резолюцию о непризнании решений США о статусе Иерусалима, против выступили девять, еще 35 воздержались.

Почти не замеченными остаются попытки американцев разъяснить, что инициативы Трампа не предвосхищают решений ни одного из стержневых аспектов ближневосточного конфликта, включая "конкретные границы израильского суверенитета в Иерусалиме". Новое посольство США в Иерусалиме расположено в районе, который с 1948 года непрерывно находится под израильским контролем и не является объектом претензий с палестинской стороны, выяснил исследовательский центр BICOM.

Тупик мирного процесса

В знак протеста против "иерусалимских" инициатив палестинцы еще в декабре прервали политический диалог с США и отказались от единоличного американского посредничества в поисках мира с Израилем. Обвинив Трампа в предвзятости в пользу еврейского государства и заранее отвергнув инициативы, которые тот готовит, Рамаллах обсуждает с зарубежными партнерами, включая Россию, новый коллективный формат урегулирования, схожий, по их задумке, с многосторонними механизмами решения иранской атомной проблемы.

В ответ они получили упреки Белого дома в "неблагодарности" и частично реализованные угрозы сократить финансовую помощь.

В Израиле, где в правящем лагере преобладают противники палестинской государственности и сторонники продолжения оккупации, беспрецедентный палестино-американский разлад воспринимают как дополнительный "бонус", гарантирующий их от попыток реанимации мирного процесса с болезненными и непопулярными уступками под давлением из Вашингтона.

Перенос посольства и выбранная для этого дата грозят еще больше обострить отношения палестинцев с Америкой и Израилем, взрывоопасно осложняя ситуацию на местах. Для палестинцев и многих израильских арабов 14 мая, годовщина образования Израиля, — это канун 70-й годовщины Накбы, национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний по миру сотен тысяч арабских беженцев.

На понедельник и вторник палестинцы планируют многотысячные выступления, чреватые кровопролитными стычками с израильскими силами. Готовясь к конфронтации, превосходящей по массовости и накалу события последних месяцев, военные стянули три дополнительные пехотные бригады — порядка шести тысяч человек — к границам сектора Газа, где волнения идут с конца марта, и на Западный берег, который пока оставался в стороне от протестов. Командование пошло на редкий шаг, освободив подчиненных от боевой учебы, чтобы те могли полностью сконцентрироваться на противодействии палестинским беспорядкам.

Наибольшую обеспокоенность у военных вызывает сектор Газа, где, по их данным, возможны попытки прорыва границы толпами местных жителей. На вторник палестинцы планируют кульминацию "Великого марша возвращения" — череды многотысячных протестов, регулярно перерастающих в столкновения с израильскими военными на границах сектора Газа и унесших с 30 марта жизни свыше полусотни жителей анклава.