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На Украине повредили памятник советским воинам
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В Волынской области вандалы повредили памятник советским воинам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вандалы повредили памятник советским воинам в городе Ковель Волынской области Украины, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Вчера во время осуществления патрулирования по охране публичной безопасности в городе Ковель по улице Луцкой сотрудники группы реагирования патрульной полиции обнаружили повреждения памятника в честь советских воинов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа местного отдела полиции", — говорится в сообщении на сайте областной полиции.
Правоохранители проводят мероприятия с целью установления лиц, причастных к преступлению.
По данным полиции со ссылкой на управление культуры Волынской областной администрации, этот памятник не входит в государственный реестр недвижимых памятников Украины, он изготовлен из бетона, установлен был в 1956 году.
Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает, в частности, наказание в виде штрафа, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.
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