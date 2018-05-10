На Украине повредили памятник советским воинам

В Волынской области вандалы повредили памятник советским воинам

Вандалы повредили памятник советским воинам в городе Ковель Волынской области Украины , сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Вчера во время осуществления патрулирования по охране публичной безопасности в городе Ковель по улице Луцкой сотрудники группы реагирования патрульной полиции обнаружили повреждения памятника в честь советских воинов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа местного отдела полиции", — говорится в сообщении на сайте областной полиции.

Правоохранители проводят мероприятия с целью установления лиц, причастных к преступлению.

По данным полиции со ссылкой на управление культуры Волынской областной администрации, этот памятник не входит в государственный реестр недвижимых памятников Украины, он изготовлен из бетона, установлен был в 1956 году.

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает, в частности, наказание в виде штрафа, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.