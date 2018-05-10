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Стало известно возможное местонахождение главаря ИГ
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Стало известно возможное местонахождение главаря ИГ 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
Главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади предположительно скрывается вместе с сыном на востоке Сирии у границы с Ираком, сообщают СМИ.
«Аль-Багдади находится в приграничных с Ираком районах Сирии, где ИГ до сих пор сохраняет свое влияние: Хаджин, Эш— Шаддади, Эс-Сувар, Маркада», — сообщил анонимный источник в иракской разведке газете «Аш-Шарк аль-Аусат», передает РИА «Новости».
Он отметил, что аль-Багдади передвигается инкогнито, его сопровождает несколько человек, включая сына и зятя.
Ранее американский канал «Фокс ньюс» процитировал директора управления разведки и борьбы с наркотиками иракского МВД Абу Али аль-Басри, который предположил, что аль-Багдади находится в Хаджине в Сирии.
Последний раз на публике аль-Багдади появился в июле 2014 года. США обещали вознаграждение в 25 млн долларов за информацию о нем.
В СМИ периодически появляются сообщения о поимке аль-Багдади. В декабре 2017 года о его захвате сообщала турецкая газета. В июле 2017 года появились данные о возможной ликвидации аль-Багдади, но позже эти данные были опровергнуты.
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