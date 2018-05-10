Глава управления госимуществом Армении заявил об отставке

Саакян — член Республиканской партии Армении, объявившей себя оппозицией 8 мая в день избрания лидера партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна премьер-министром.

"Я принял решение отказаться от поста начальника управления по управлению госимуществом. Подвожу итоги своей почти семилетней деятельности с уверенностью и спокойной совестью", — написал Саакян на своей странице в Facebook.

Он отметил, что приложил все силы для успешной деятельности возглавляемой им структуры.

"Уйдя из государственной службы, я не покидаю политику, особенно учитывая то, что примерно год назад мы вместе с нашими сторонниками добились убедительной победы на парламентских выборах", — отметил глава управления.