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Глава управления госимуществом Армении заявил об отставке
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Глава управления госимуществом Армении заявил об отставке 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
ЕРЕВАН, 10 мая — РИА Новости. Начальник управления госимуществом Армении Арман Саакян сообщил в четверг о решении сложить свои полномочия «с уверенностью и спокойной совестью».
Саакян — член Республиканской партии Армении, объявившей себя оппозицией 8 мая в день избрания лидера партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна премьер-министром.
"Я принял решение отказаться от поста начальника управления по управлению госимуществом. Подвожу итоги своей почти семилетней деятельности с уверенностью и спокойной совестью", — написал Саакян на своей странице в Facebook.
Он отметил, что приложил все силы для успешной деятельности возглавляемой им структуры.
"Уйдя из государственной службы, я не покидаю политику, особенно учитывая то, что примерно год назад мы вместе с нашими сторонниками добились убедительной победы на парламентских выборах", — отметил глава управления.
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