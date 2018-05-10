В Иране заявили о непричастности к удару по Израилю 

Иран непричастен к ракетному удару по Израилю — это была ответная реакция Сирии на израильскую агрессию, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Бейги.
"Иран непричастен к вчерашнему ракетному удару по Израилю. Когда мы нанесли удар по ИГ* в Дейр-эз-Зор, мы объявили об этом сразу", — заявил он.
"В Сирии нет иранских военных и нет баз. Израиль врет. Вчера удар нанесла Сирия и это ответ на многочисленные нападения на эту страну. Израиль должен понять, что ситуация изменилась и агрессия не пройдет без ответа", — отметил он.
Армия обороны Израиля проинформировала, что минувшей ночью атаковала десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям "Аль-Кудс" в Сирии. Представитель израильской армии заявил, что Израиль заранее оповестил российских военных об авиаударах по Сирии в ответ на ракетный обстрел со стороны иранских сил, дислоцированных на территории САР.
*Террористическая организация, запрещенная в России