В ДНР отпразднуют четвертую годовщину образования республики

Многотысячное шествие, концерт звезд эстрады и салют пройдут в самопровозглашенной ДНР в четвертую годовщину образования республики. На торжественные мероприятия в республику приглашены делегации из более чем 10 стран.

Референдум о самоопределении региона в Донецкой области состоялся 11 мая 2014 года. Проходил он на фоне объявленной Киевом спецоперации против жителей Донбасса, не признавших легитимность февральского госпереворота.

В бюллетенях был один вопрос: поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности Донецкой области. Явка в день голосования была высокой. По данным Центральной избирательной комиссии ДНР, на референдуме 11 мая проголосовало более 2,5 миллионов человек. Это около 75% избирателей. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% проголосовавших.

На следующий день республика объявила о своем суверенитете. В Киеве же заявили, что референдум "не будет иметь никаких юридических последствий, кроме уголовной ответственности для его организаторов".

Четыре года самостоятельности

В самопровозглашенной Донецкой народной республике созданы и работают все органы государственной власти. Есть свой гимн, герб, флаг, конституция. Украинские флаги на зданиях давно сменили триколоры ДНР. С весны 2015 года власти республики выплачивают пенсии, социальные пособия и зарплаты бюджетникам. Киев же прекратил все выплаты жителям неподконтрольного ему Донбассе еще осенью 2014 года.

Основной денежной единицей вместо украинской гривны стал российский рубль. Создан и работает республиканский сотовый оператор "Феникс", который насчитывает уже около миллиона абонентов. С 2016 года ДНР начала выдавать собственные паспорта.

Несмотря на объявленную Киевом транспортную и экономическую блокады в ДНР открываются новые и запускаются остановленные в ходе конфликта предприятия. По данным Минэкономразвития, в прошлом году республика экспортировала продукцию собственного производства в 15 стран. Всего же внешнеэкономические связи налажены с более чем 80 государствами.

Официально Донецкая народная республика до сих пор признана только Южной Осетией . Несмотря на это, в республике неоднократно заявляли, что готовы к сотрудничеству и построению отношений с другими дружественными странами.

Италии, За четыре года ДНР посетили десятки иностранных делегаций, в том числе из стран Евросоюза . Представительские центры ДНР открыты в Греции Чехии , Франции и Финляндии

Праздничная программа

Основные мероприятия ко Дню республики пройдут в Донецке . Традиционно по центральной улице города пройдет многотысячное шествие. Здесь уже установлены сцена и флагштоки с триколором республики.

По данным ведомства, среди гостей республики руководители представительских центров во Франции, Финляндии, Италии, мэр французского города Мариньян Эрик Лье Диссез, председатель фракции "Левых" в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер , член Берлинской палаты депутатов Гуннар Линдеманн.

Одиннадцатое мая в ДНР — государственный выходной. По решению властей республики в этот день также отменен действующий с начала конфликта комендантский час. В прошлом году в праздновании Дня республики приняли участие более 75 тысяч человек. Сколько ожидается в этом, организаторы прогнозировать не берутся.

В течение дня в Донецке будут проходить спортивные мероприятия, конкурсы, мастер-классы по прикладному искусству. Торжественное шествие начнется в 16.00. Колонна демонстрантов пройдет от площади Ленина до стадиона "Олимпийский", где состоится праздничный концерт. По данным "Русского центра", здесь выступят Олег Газманов и группа "Фабрика". Кроме того, в парке имени Щербакова даст концерт Алексей Гоман . Завершится все праздничным салютом.

"Меры будут усилены, будет большое скопление людей. Надеюсь, ничего не произойдет и люди спокойно отметят праздник. Провокации могут быть, но, надеюсь, стрельбы по жилым кварталам не будет", — сказал РИА Новости заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Для обеспечения безопасности правоохранительные органы переведены на усиленный вариант несения службы. В местах массового скопления людей будут дежурить сотрудники полиции, МЧС и медики.