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США сползают к гражданской войне
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Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО

США сползают к гражданской войне 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: Reuters
В США может начаться новая гражданская война, сообщает «Репортер».
По словам автора статьи, нынешнее положение в Соединенных Штатах напоминает то, что сложилось там в первой половине 1860-х годов — представления демократов и республиканцев о будущем страны начинают все больше противоречить друг другу.
Взгляды сторонников Республиканской партии, «белого большинства», традиционны, они настороженно воспринимают национальные и сексуальные меньшинства. Представления о мире их соперников-демократов включают в себя отстаивание прав мигрантов, права на аборты и гей-браки.
«Первой ласточкой были беспорядки в Шарлотсвилле», — уверен журналист.
Отличаются взгляды демократов и республиканцев и на право соотечественников на хранение и ношение оружия — первые против, а вторые за. Не так давно и этот конфликт в американском обществе обострился.
Жители Америки все больше делятся на своих и чужих, а обострение конфликта среди хорошо вооруженного населения вполне способно привести к новой гражданской войне.
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