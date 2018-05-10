США сползают к гражданской войне

США может начаться новая гражданская война, сообщает «Репортер».

По словам автора статьи, нынешнее положение в Соединенных Штатах напоминает то, что сложилось там в первой половине 1860-х годов — представления демократов и республиканцев о будущем страны начинают все больше противоречить друг другу.

Взгляды сторонников Республиканской партии , «белого большинства», традиционны, они настороженно воспринимают национальные и сексуальные меньшинства. Представления о мире их соперников-демократов включают в себя отстаивание прав мигрантов, права на аборты и гей-браки.

«Первой ласточкой были беспорядки в Шарлотсвилле», — уверен журналист.

Отличаются взгляды демократов и республиканцев и на право соотечественников на хранение и ношение оружия — первые против, а вторые за. Не так давно и этот конфликт в американском обществе обострился.

Жители Америки все больше делятся на своих и чужих, а обострение конфликта среди хорошо вооруженного населения вполне способно привести к новой гражданской войне.