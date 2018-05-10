Украинский мусор перекрыл реку в Словакии

В устье реки Бодрог в Словакии образовалась огромная "пробка" из мусора и бытовых отходов, затор достигает 200 метров в длину, сообщает "Мукачево.net".

Бодрог является притоком Латорицы, который несет воды из Закарпатья через Словакию и Венгрии , и экологи считают, что мусор приплыл из Украины

По словам специалистов по охране водных ресурсов, если в ближайшие дни из-за осадков поднимется уровень воды, мусор из устья реки потечет дальше и мусорного завала будет грозить уже Венгрии.

Житель Венгрии Петер Часар, одним из первых опубликовавших фотографии засоренной реки в социальных сетях, отметил, что на Украине "не могут решить даже вопрос с перевозкой пассажиров, не то, что с сортировкой отходов".