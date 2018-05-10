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Асад ответил на слово «животное» в его адрес от Трампа
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Асад ответил на слово «животное» в его адрес от Трампа 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Президент Сирии Башар Асад усомнился, что в ближайшее время возможна его встреча с Дональдом Трампом.
Президент Сирии Башар Асад заявил, что американский лидер Дональд Трамп непоследовательный политик. Асад сказал это, комментируя резкое высказывание от Трампа в его адрес, содержащее слово «животное».
По словам Асада, он сомневается, что в США говорят на том же языке, что и их президент.
«Я не думаю, что есть общество в мире, которое использует такого рода язык», — приводит РИА Новости слова Асада.
Асад добавил, что относится к подобным высказываниям как политик — они не влияют на него лично.
Также Асад отметил, что вряд ли их встреча с Трампом состоится в ближайшее время.
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