Асад ответил на слово «животное» в его адрес от Трампа 

Президент Сирии Башар Асад усомнился, что в ближайшее время возможна его встреча с Дональдом Трампом.
Президент Сирии Башар Асад заявил, что американский лидер Дональд Трамп непоследовательный политик. Асад сказал это, комментируя резкое высказывание от Трампа в его адрес, содержащее слово «животное».
По словам Асада, он сомневается, что в США говорят на том же языке, что и их президент.
«Я не думаю, что есть общество в мире, которое использует такого рода язык», — приводит РИА Новости слова Асада.
Асад добавил, что относится к подобным высказываниям как политик — они не влияют на него лично.
Также Асад отметил, что вряд ли их встреча с Трампом состоится в ближайшее время.