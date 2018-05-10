Асад ответил на слово «животное» в его адрес от Трампа

Президент Сирии Башар Асад заявил, что американский лидер Дональд Трамп непоследовательный политик. Асад сказал это, комментируя резкое высказывание от Трампа в его адрес, содержащее слово «животное».

По словам Асада, он сомневается, что в США говорят на том же языке, что и их президент.

«Я не думаю, что есть общество в мире, которое использует такого рода язык», — приводит РИА Новости слова Асада.

Асад добавил, что относится к подобным высказываниям как политик — они не влияют на него лично.

Также Асад отметил, что вряд ли их встреча с Трампом состоится в ближайшее время.