Макрон призвал к деэскалации после удара Израиля

Президент Франции Эммануэль Макрон после обмена ракетными ударами между Ираном и Израилем призвал к деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на президентскую администрацию.
Армия обороны Израиля проинформировала, что минувшей ночью атаковала десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям "Аль-Кудс" в Сирии. Представитель израильской армии заявил, что Израиль заранее оповестил российских военных об авиаударах по Сирии в ответ на ракетный обстрел со стороны иранских сил, дислоцированных на территории САР.
"Он (Макрон) призывает к эскалации и намерен обсудить ситуацию с канцлером Германии (Ангелой Меркель) ", — сообщили в администрации президента Франции. В четверг Макрон прибыл в Германию.