Ещё
Трамп передал устное послание Ким Чен Ыну
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп передал устное послание Ким Чен Ыну, сообщили СМИ 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: © AP Photo / Evan Vucci
Центральное телевидение КНДР сообщило, что через госсекретаря Майкла Помпео президент США Дональд Трамп передал устное послание Ким Чен Ыну и объявил о новом предложении, говорится в сообщении южнокорейского агентства Ренхап.
"Товарищ высший руководитель выслушал устное послание президента Трампа, выразил благодарность и высоко оценил то, что у президента есть новое предложение и он проявляет глубокий интерес к решению проблем путем диалога, занимает активную позицию в отношении корейско-американского саммита", — приводит агентство слова ТВ КНДР.
РИА Новости: последние новости
Радикалы начали акцию протеста возле офиса телеканала "Интер" в Киеве Депутат Верховной рады нашел способ обойти запрет на георгиевские ленты Пашинян предложил уволить начальника полиции и главу Службы нацбезопасности
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом49
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1113
Новосибирский студент устроил расстрел в колледже89
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»260
Крымский мост: дата известна — без Путина не поедут646
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
03:12
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение