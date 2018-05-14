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Участники переговоров по Сирии встретятся в Астане
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Участники переговоров по Сирии встретятся в Астане 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Николай Лазаренко
Девятый раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии стартует в столице Казахстана в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
По данным МИД Казахстана, на 14 мая запланированы двусторонние и трехсторонние консультации на уровне экспертов. Пленарное заседание с участием всех сторон пройдет 15 мая.
Подтвержденные участники
Ожидается, что в переговорах примут участие делегации государств-гарантов — России, Турции и Ирана, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции.
Делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турция будет представлена на уровне заместителя главы внешнеполитического ведомства, Седатом Оналом. Иранская делегация примет участие во главе со старшим помощником министра иностранных дел страны по политическим вопросам Хусейном Джабери Ансари.
Без США?
В качестве наблюдателей во встрече примут участие делегация ООН под руководством спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и делегация Иордании.
США пока не подтвердили своего участия, хотя на переговорах, которые проходили ранее в Астане, их представители были. На восьмой встрече, которая состоялась в декабре 2017 года, США представлял эксперт Госдепа Ахмед Шама.
Повестка переговоров
Астана принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января 2017 года. За это время был подписан меморандум о создании зон деэскалации в Сирии, было согласовано положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии, достигнут ряд других договоренностей, которые позволяют начать разговор о политическом урегулировании.
Повестка девятой встречи пока не была озвучена участниками переговоров, но в конце апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что в увязке с Астаной-9 состоится заседание рабочей группы по освобождению задержанных, заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.
Руководитель аппарата спецпосланника ООН по Сирии Майкл Контэ говорил РИА Новости, что помимо Стаффана де Мистуры в переговорах примет участие и техническая группа. Он также выражал надежду на прогресс по основному вопросу встречи о деэскалации, а также по важным вопросам о заключенных, похищенных и пропавших без вести.
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