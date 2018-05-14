Участники переговоров по Сирии встретятся в Астане

По данным МИД Казахстана, на 14 мая запланированы двусторонние и трехсторонние консультации на уровне экспертов. Пленарное заседание с участием всех сторон пройдет 15 мая.

Подтвержденные участники

Турции и Ожидается, что в переговорах примут участие делегации государств-гарантов — России Ирана , а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции.

Делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев , Турция будет представлена на уровне заместителя главы внешнеполитического ведомства , Седатом Оналом. Иранская делегация примет участие во главе со старшим помощником министра иностранных дел страны по политическим вопросам Хусейном Джабери Ансари.

Без США?

В качестве наблюдателей во встрече примут участие делегация ООН под руководством спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и делегация Иордании

США пока не подтвердили своего участия, хотя на переговорах, которые проходили ранее в Астане , их представители были. На восьмой встрече, которая состоялась в декабре 2017 года, США представлял эксперт Госдепа Ахмед Шама.

Повестка переговоров

Астана принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января 2017 года. За это время был подписан меморандум о создании зон деэскалации в Сирии, было согласовано положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии, достигнут ряд других договоренностей, которые позволяют начать разговор о политическом урегулировании.

Повестка девятой встречи пока не была озвучена участниками переговоров, но в конце апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что в увязке с Астаной-9 состоится заседание рабочей группы по освобождению задержанных, заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.

Руководитель аппарата спецпосланника ООН по Сирии Майкл Контэ говорил РИА Новости, что помимо Стаффана де Мистуры в переговорах примет участие и техническая группа. Он также выражал надежду на прогресс по основному вопросу встречи о деэскалации, а также по важным вопросам о заключенных, похищенных и пропавших без вести.