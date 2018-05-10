Ещё
Пашинян предложил уволить начальника полиции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пашинян предложил уволить начальника полиции и главу Службы нацбезопасности 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что предложил президенту страны Армену Саркисяну уволить начальника полиции и директора Службы национальной безопасности.
"Только что подписал адресованное президенту предложение об освобождении от должности начальника полиции Владимира Гаспаряна и директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна", — написал Пашинян на своей странице в Facebook.
Во вторник Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.
С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.
РИА Новости: последние новости
Радикалы начали акцию протеста возле офиса телеканала "Интер" в Киеве Депутат Верховной рады нашел способ обойти запрет на георгиевские ленты Асад обвинил США в поддержке террористов в Сирии
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом50
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1114
Новосибирский студент устроил расстрел в колледже89
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»260
Крымский мост: дата известна — без Путина не поедут651
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
03:12
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение