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Обзор зарубежных СМИ: преемница «богини фигурного катания»
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Обзор зарубежных СМИ: у «богини фигурного катания» появилась преемница 

Рамблер 55 минут назад
Фото: Reuters

Дочь русского фигуриста покоряет Азию

Дочь фигуристов Дениса Петрова и Чэнь Лу Анастасия станет преемницей своей матери — «богини фигурного катания», пишет Sohu. Семилетняя гражданка Китая унаследовала спортивные гены родителей и уже выиграла юниорский чемпионат Азии. По мнению автора заметки, в будущем дочь китаянки и русского способна стать чемпионкой мира среди взрослых.

Британцы впечатлились русским оружием

Газета Times назвала целью московского Парада Победы — желание президента России Владимира Путина «похвастаться» военными возможностями страны. Впечатлили британского журналиста мини-танк «Уран-9», гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и истребители пятого поколения Су-57.

Украину назвали выдумкой

Украинский «Обозреватель» посетовал, что «агрессивные» участники «Бессмертного полка» в Харькове назвали город русским, а Украину — выдумкой. Издание обратило внимание на видео, опубликованное на YouTube: на нем местная пенсионерка называет Харьков — русской землей, а Украину — искусственно придуманной страной.

ЕС накажет Польшу и Венгрию

Проект бюджета Евросоюза на 2021-2027 года предусматривает сокращение финансовой помощи Польше, Венгрии и другим странам Восточной Европы, сообщают «ИноСМИ». Проект, представленный председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, «наказывает евро» тех, кто отказывается принимать беженцев, преследует оппозицию и ограничивает свободу печати. Свои деньги получат лишь те, кто исправит ситуацию.
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