Асад обвинил США в поддержке террористов в Сирии

Правительство Сирии не раз заявляло, что США находятся на сирийской территории незаконно, и призывало вывести свои войска.

В интервью греческой газете "Катимерини" президент Сирии отметил, что "единственная миссия США в Сирии — это поддержка террористов".

США и их союзники с 2014 года проводят операцию против ИГ* в Ираке , а также в Сирии, где они действуют без разрешения официальных властей страны.

В гарнизоне Эт-Танф расположена одна из военных баз США в Сирии, где проводится обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции. Лагерь беженцев Рукбан расположен в "зоне безопасности" рядом с американской военной базой Эт-Танф, незаконно развернутой в апреле 2017 года под предлогом борьбы с террористами.

"Турки, французы, те, кто незаконно выезжают в Сирию, являются нашими врагами", — сказал Асад.