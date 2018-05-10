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Асад обвинил США в поддержке террористов в Сирии
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Асад обвинил США в поддержке террористов в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Hussein Malla
Единственная миссия США в Сирии — это поддержка террористов, заявил президент Сирии Башар Асад.
Правительство Сирии не раз заявляло, что США находятся на сирийской территории незаконно, и призывало вывести свои войска.
В интервью греческой газете "Катимерини" президент Сирии отметил, что "единственная миссия США в Сирии — это поддержка террористов".
США и их союзники с 2014 года проводят операцию против ИГ* в Ираке, а также в Сирии, где они действуют без разрешения официальных властей страны.
В гарнизоне Эт-Танф расположена одна из военных баз США в Сирии, где проводится обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции. Лагерь беженцев Рукбан расположен в "зоне безопасности" рядом с американской военной базой Эт-Танф, незаконно развернутой в апреле 2017 года под предлогом борьбы с террористами.
По словам Асада, террористов поддерживает и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который выступает на стороне "Братьев мусульман".
"Турки, французы, те, кто незаконно выезжают в Сирию, являются нашими врагами", — сказал Асад.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Эрдоган заявил 18 марта о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА. Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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