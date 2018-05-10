Асад назвал фарсом обвинения в применении химоружия

Асад назвал фарсом обвинения в применении химического оружия в Сирии

Президент Сирии Башар Асад назвал примитивной игрой и фарсом обвинения в применении химического оружия в стране.

«Это фарс, это игра, очень примитивная игра просто для нападок на сирийскую армию», — цитирует Асада SANA.

По его словам, нападки на армию Сирии осуществляются для того, чтобы «повысить боевой дух террористов и предотвратить освобождение других районов».