Ещё
Асад назвал фарсом обвинения в применении химоружия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Асад назвал фарсом обвинения в применении химического оружия в Сирии 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Сирии Башар Асад назвал примитивной игрой и фарсом обвинения в применении химического оружия в стране.
«Это фарс, это игра, очень примитивная игра просто для нападок на сирийскую армию», — цитирует Асада SANA.
По его словам, нападки на армию Сирии осуществляются для того, чтобы «повысить боевой дух террористов и предотвратить освобождение других районов».
8 апреля появились данные о якобы погибших и пострадавших вследствие проведения химических атак в сирийском городе Дума. Минобороны России опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химоружия в регионе.
RT на русском: последние новости
Почему спецпосланник США говорит о возможности возвращения Крыма в состав Украины Асад заявил, что Россия не допустит третьей мировой войны из-за Сирии В МИД России рассказали о шансах сохранить СВПД в существующем виде
Комментарии1  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом50
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1114
Новосибирский студент устроил расстрел в колледже89
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»260
Крымский мост: дата известна — без Путина не поедут651
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
03:12
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение