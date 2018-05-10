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Асад оценил возможность начала третьей мировой войны
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Асад оценил возможность начала третьей мировой войны в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Фото: Reuters
Москва не допустит начала третьей мировой войны в Сирии в силу своей политической мудрости, заявил в интервью греческой газете «Катимерини» президент Сирии Башар Асад.
«Нет, по одной причине — потому что, к счастью, есть мудрое лидерство России», — сказал Асад в ответ на вопрос, не беспокоится ли он, что третья мировая война может начаться в Сирии, передает ТАСС.
В среду, 9 мая, президент России Владимир Путин перед переговорами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил с постоянными членами Совета безопасности ситуацию в Сирии, в том числе ночные авиаудары Израиля по объектам в этой стране.
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