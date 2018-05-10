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Лукашенко призвал не «гиперболизировать» решение Трампа
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Лукашенко призвал не «гиперболизировать» решение Трампа по ядерной сделке 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не стоит «гиперболизировать» решение главы Белого дома Дональда Трампа о выходе из соглашения с Ираном по ядерной программе.
«Вы не расстраивайтесь: Дональд (Трамп) немножко пошумит-пошумит и вернется на круги своя. Не надо это гиперболизировать», — заявил Лукашенко, слова которого передает РИА «Новости».
«Не надо развязывать новую войну… Не факт, что эта война, начавшись там, закончится там. Поэтому нам надо вот это (мирное) небо», — отметил Лукашенко во время общения с аккредитованными в Белоруссии послами иностранных государств.
Президент Белоруссии также похвалил реакцию Ирана на решение Трампа.
«Кстати, иранцы — молодцы, они очень разумно отреагировали: мы, говорят, не бросаемся на производство ядерных материалов, мы подождем», — отметил белорусский президент.
Напомним, президент США объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. Евросоюз выразил сожаление в связи выходом США из СВПД, а лидеры Франции, Германии и Британии призвали Иран «проявить сдержанность» в ответ на решение Вашингтона.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала возможные последствия решения Трампа для Ближнего Востока и мира в целом.
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