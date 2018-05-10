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Израиль призвал Иран воздержаться от новых атак
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Израиль призвал Иран воздержаться от новых атак 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля
Израиль не заинтересован в эскалации конфликта на своих северных границах и призывает Иран воздержаться от новых атак во избежание мощного ответа, заявил официальный представитель израильской армии Йонатан Конрикус.
Военные говорят, что минувшей ночью они атаковали с воздуха десятки объектов военного присутствия Ирана в Сирии в ответ на ракетный обстрел своих позиций на Голанских высотах.
"Мы остаемся в состоянии повышенной боеготовности, сохраняем бдительность, отслеживаем перемещения иранцев в Сирии", — сказал офицер на брифинге для журналистов.
"Однако мы не стремимся к эскалации ситуации, но если случится очередная иранская атака, мы к ней готовы и дадим мощный ответ. Так что мы призываем иранцев так не поступать", — добавил он.
Ракетный обстрел и ответные удары по Сирии обошлись без потерь с израильской стороны. Военные говорят о ночной операции как одной из самых масштабных за последние годы и выражают удовлетворение ее результатами.
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