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США прокомментировали обстрелы в районе Голанских высот
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США прокомментировали обстрелы в районе Голанских высот 

RT на русском 52 минуты назад
Фото: EPA
Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс прокомментировала информацию об обстрелах, которые произошли в районе Голанских высот.
Об этом сообщает Fox News.
«У Израиля абсолютно точно есть суверенное право на самооборону. Мы поддерживаем их», — заявила она.
Ранее израильская армия заявила о запуске 20 ракет иранскими силовиками по контролируемой страной части Голанских высот со стороны Сирии.
После этого появились сообщения о нанесении израильскими ВВС ударов по сирийским позициям в Хан-Арнабе.
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Комментарии1  Ещё 5 источников 
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