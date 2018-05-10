США прокомментировали обстрелы в районе Голанских высот

После этого появились сообщения о нанесении израильскими ВВС ударов по сирийским позициям в Хан-Арнабе.

Об этом сообщает Fox News.

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