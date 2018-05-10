Телекомпания AT&T платила адвокату Трампа за консультации

Американская телекоммуникационная компания AT&T в конце 2017 года платила за консультационные услуги адвокату президента США Майклу Коэну , но не за юридическую помощь или лоббирование своих интересов. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении AT&T, входящей в тройку крупнейших операторов сотовой связи страны.

Компания признала, что отчиталась по поводу взаимодействия с Коэном перед спецпрокурором Робертом Мюллером , который проводит расследование приписываемого России вмешательства в выборы в США 2016 года. "Мы полностью сотрудничали [с командой Мюллера], предоставив все затребованную информацию в ноябре и декабре 2017 года", — уточнила AT&T. "Через несколько недель наш контракт с Коэном о консалтинге истек. С конца прошлого года мы не получали новых запросов из офиса спецпрокурора и сочли тему закрытой", — добавила компания.

Она информировала, что формально контракт был заключен с фирмой Essential Consultants, основанной Коэном в октябре 2016 года. Эта фирма "не делала юридическую или лоббистскую работу для нас, срок контракта истек в декабре 2017 года". AT&T не раскрыла, сколько она платила адвокату президента США и за что конкретно.

Как полагает телекомпания CNN, организация рассчитывала через Коэна узнать, как администрация Дональда Трампа намерена поступить в связи с планами AT&T приобрести конгломерат Time Warner за $85 млрд Позднее министерство юстиции США решило заблокировать эту сделку, которая способна привести к снижению конкуренции на рынке и дополнительным расходам потребителей.

Ранее в среду международная фармацевтическая корпорация Novartis сообщила, что платила Коэну ежемесячно $1,2 млн за обещание предоставить ей на конфиденциальной основе доступ к закрытой информации о планах администрации Трампа в области здравоохранения.

Дело Коэна

В начале апреля сотрудники правоохранительных органов изъяли у Коэна не менее десяти ящиков с бумагами, а также электронные носители, в том числе сотовые телефоны и жесткие диски. По сведениям газеты The Washington Post, в отношении Коэна идет расследование, его подозревают в банковских махинациях, мошенничестве и финансовых нарушениях, связанных с предвыборной кампанией Трампа. В числе конфискованных материалов, предположительно, переписка адвоката с Трампом, а также бумаги, касающиеся средств, выплаченных юристом бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд за молчание. Она утверждает, что в прошлом вступала в интимную связь с президентом США.