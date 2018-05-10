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Туск назвал дату саммита ЕС-Украина
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Туск назвал дату саммита ЕС-Украина 

РИА Новости 1 час назад
Фото: официальный сайт президента Украины
Глава Евросовета Дональд Туск, встретившийся в среду в немецком Ахене с президентом Украины Петром Порошенко, сообщил, что следующий саммит ЕС-Украина запланирован на 9 июля.
В Ахене прошла церемония вручения международной премии "Карла Великого" президенту Франции Эммануэлю Макрону, на мероприятия был приглашен и украинский президент.
"С президентом Порошенко готовимся к нашему следующему саммиту ЕС-Украина 9 июля", — написал Туск в среду в своем аккаунте Twitter.
Ранее сообщалось, что Порошенко 9-10 мая посетит с визитом германский Ахен и на полях этого мероприятия планирует провести трехсторонние переговоры с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых обсудить вопрос размещения миротворцев ООН в Донбассе.
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