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Макрон разочарован решением Трампа по Ирану
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Макрон разочарован решением Трампа по Ирану 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AFP 2018 / Jim Watson
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ошибкой решение лидера США Дональда Трампа выйти из соглашения по иранской ядерной программе.
"Я сожалею о решении, которое принял американский президент. Я думаю, что это ошибка. Поэтому мы, европейцы, решили остаться в соглашении от 2015 года", — заявил Макрон в интервью одному из немецких телеканалов.
Ранее Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Тереза Мэй в совместном заявлении призвали США избегать действий, которые могут помешать выполнению соглашения с Ираном другими сторонами сделки.
Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.
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