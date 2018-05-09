«Кровавая Джина» назвала главные вызовы для США

Кровавая Джина назвала Россию и Китай главными вызовами для США

В случае утверждения на пост главы ЦРУ Хаспел пообещала работать над тем, чтобы управление было в полной мере готово ответить на «сложные вызовы», с которыми на данном этапе сталкиваются Соединенные Штаты.

Хаспел также пообещала не возобновлять программу допросов, в рамках которой ранее задержанные подвергались пыткам. Работу этой программы она объяснила тем, что «служила в неспокойное время», передает РИА «Новости»