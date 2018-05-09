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Могерини пригласила Пашиняна в Брюссель
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Могерини пригласила Пашиняна на переговоры в Брюссель 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини обсудила в телефонном разговоре с новым премьером Армении Николом Пашиняном укрепление связей республики с Евросоюзом и пригласила его при первой возможности посетить Брюссель, сообщила в среду европейская внешнеполитическая служба.
"Они (Могерини и Пашинян — ред.) согласились с важностью партнерства между Европейским союзом и Арменией и выразили надежду на личную встречу, при этом верховный представитель пригласила премьер-министра в Брюссель при первой возможности", — говорится в сообщении.
Стороны также обсудили дальнейшие возможности укрепления связей между Европейским союзом и Арменией, приоритеты внешней политики, включая Нагорно-Карабахский конфликт, мирное урегулирование которого остается, как заявила Могерини, одним из приоритетов для Европейского союза.
С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов. Во вторник Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.
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