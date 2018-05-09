Могерини пригласила Пашиняна в Брюссель

Могерини пригласила Пашиняна на переговоры в Брюссель

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини обсудила в телефонном разговоре с новым премьером Армении Николом Пашиняном укрепление связей республики с Евросоюзом и пригласила его при первой возможности посетить Брюссель , сообщила в среду европейская внешнеполитическая служба.

"Они (Могерини и Пашинян — ред.) согласились с важностью партнерства между Европейским союзом и Арменией и выразили надежду на личную встречу, при этом верховный представитель пригласила премьер-министра в Брюссель при первой возможности", — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили дальнейшие возможности укрепления связей между Европейским союзом и Арменией, приоритеты внешней политики, включая Нагорно-Карабахский конфликт, мирное урегулирование которого остается, как заявила Могерини, одним из приоритетов для Европейского союза.