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Трамп дал оценку визиту Помпео в Северную Корею
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Трамп дал оценку визиту Помпео в Северную Корею 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Evan Vucci/AP
Американский президент Дональд Трамп назвал встречу госсекретаря США Майка Помпео с лидером КНДР Ким Чен Ыном хорошей. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
"Я рад сообщить вам, что госсекретарь Майк Помпео летит из Северной Кореи с тремя замечательными джентльменами, встречу с которыми все ждут с нетерпением. Судя по всему, они в хорошем здравии. Кроме того, встреча с Ким Чен Ыном была хорошей", — написал Трамп.
Ранее сообщалось, что Помпео во второй раз прибыл в КНДР на переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном.
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