Ещё
Армянская диаспора попросила Госдеп выделить $140 млн для проведения реформ в стране
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Армянская диаспора попросила Госдеп выделить $140 млн для проведения реформ в стране 

ТАСС 51 минуту назад
ЕРЕВАН, 9 мая. /ТАСС/. Армянский национальный комитет Америки призвал Госдепартамент предоставить финансовую помощь в размере $140 млн на проведение реформ нового правительства Армении во главе с Николом Пашиняном. Об этом говорится в опубликованном в среду письме председателя АНКА Раффи Хампаряна, направленном на имя главы американского внешнеполитического ведомства Майкла Помпео. Оно опубликовано на официальном сайте организации.
"Мы призываем вас немедленно рассмотреть выделение нового гранта по линии корпорации «Вызовы тысячелетия» (создана в 2004 году в рамках программы Госдепартамента для развития экономики беднейших стран мира — прим. ТАСС). Такое решение расширит возможности нашего экономического партнерства и в более широком смысле будет содействовать укреплению устойчивых уз дружбы, которые давно связывают американский и армянский народы", — подчеркивается в документе.
Отмечается, что американская финансовая помощь должна быть направлена на поддержку реформ, о которых говорил избранный премьером Армении лидер оппозиционных сил Никол Пашинян — в частности, на реализацию программ в области науки, искусства, образования и информационных технологий.
Ранее, в частности, в период с 2006 по 2011 год, по линии корпорации Армении уже была предоставлена финансовая помощь в размере более $200 млн  8 мая парламент Армении избрал лидера оппозиции Николу Пашиняна главой правительства республики. За оппозиционного лидера проголосовали 59 депутатов, против были 42. В своем выступлении перед парламентариями Пашинян пообещал, что новое правительство под его руководством начнет в стране масштабные политические и экономические реформы.
Армянский национальный комитет Америки является крупнейшей и самой влиятельной общественной организацией, представляющей интересы армянской диаспоры в США.
ТАСС: последние новости
Шествие ветеранов Великой Отечественной войны впервые прошло перед Кнессетом в Иерусалиме Президент Турции раскритиковал решение Трампа о выходе из ядерной сделки по Ирану СМИ: ПВО Сирии перехватили ракеты, выпущенные Израилем по району Эль-Кисва под Дамаском
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде294
Путин спас ветерана на параде Победы431
Решение США по Ирану оказалось выгодно России18
Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии339
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы325
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
04:25
Польша заявила о незаконности «Северного потока-2»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
08:45
Иран уличил Трампа во лжи по ядерному соглашению
Ближний Восток В мире
00:52
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде
Политика Происшествия
10:25
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Политика
00:35
Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии
СНГ В мире
01:55
Китай сделал заявление по иранской сделке
Ближний Восток Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение