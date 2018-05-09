Армянская диаспора попросила Госдеп выделить $140 млн для проведения реформ в стране 

ЕРЕВАН, 9 мая. /ТАСС/. Армянский национальный комитет Америки призвал Госдепартамент предоставить финансовую помощь в размере $140 млн на проведение реформ нового правительства Армении во главе с Николом Пашиняном. Об этом говорится в опубликованном в среду письме председателя АНКА Раффи Хампаряна, направленном на имя главы американского внешнеполитического ведомства Майкла Помпео. Оно опубликовано на официальном сайте организации.
"Мы призываем вас немедленно рассмотреть выделение нового гранта по линии корпорации «Вызовы тысячелетия» (создана в 2004 году в рамках программы Госдепартамента для развития экономики беднейших стран мира — прим. ТАСС). Такое решение расширит возможности нашего экономического партнерства и в более широком смысле будет содействовать укреплению устойчивых уз дружбы, которые давно связывают американский и армянский народы", — подчеркивается в документе.
Отмечается, что американская финансовая помощь должна быть направлена на поддержку реформ, о которых говорил избранный премьером Армении лидер оппозиционных сил Никол Пашинян — в частности, на реализацию программ в области науки, искусства, образования и информационных технологий.
Ранее, в частности, в период с 2006 по 2011 год, по линии корпорации Армении уже была предоставлена финансовая помощь в размере более $200 млн 8 мая парламент Армении избрал лидера оппозиции Николу Пашиняна главой правительства республики. За оппозиционного лидера проголосовали 59 депутатов, против были 42. В своем выступлении перед парламентариями Пашинян пообещал, что новое правительство под его руководством начнет в стране масштабные политические и экономические реформы.
Армянский национальный комитет Америки является крупнейшей и самой влиятельной общественной организацией, представляющей интересы армянской диаспоры в США.