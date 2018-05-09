Армянская диаспора попросила Госдеп выделить $140 млн для проведения реформ в стране

"Мы призываем вас немедленно рассмотреть выделение нового гранта по линии корпорации «Вызовы тысячелетия» (создана в 2004 году в рамках программы Госдепартамента для развития экономики беднейших стран мира — прим. ТАСС). Такое решение расширит возможности нашего экономического партнерства и в более широком смысле будет содействовать укреплению устойчивых уз дружбы, которые давно связывают американский и армянский народы", — подчеркивается в документе.

Отмечается, что американская финансовая помощь должна быть направлена на поддержку реформ, о которых говорил избранный премьером Армении лидер оппозиционных сил Никол Пашинян — в частности, на реализацию программ в области науки, искусства, образования и информационных технологий.

Ранее, в частности, в период с 2006 по 2011 год, по линии корпорации Армении уже была предоставлена финансовая помощь в размере более $200 млн 8 мая парламент Армении избрал лидера оппозиции Николу Пашиняна главой правительства республики. За оппозиционного лидера проголосовали 59 депутатов, против были 42. В своем выступлении перед парламентариями Пашинян пообещал, что новое правительство под его руководством начнет в стране масштабные политические и экономические реформы.