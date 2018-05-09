«Россия хочет присвоить победу над фашизмом»

Украинский депутат обвинил Россию в присвоении победы над фашизмом

Депутат Верховной рады заявил, что Россия хочет присвоить себе победу в Великой Отечественной войне. Его комментарий вызвал эмоциональные отклики у россиян, которые выразили свое негодование на страницах соцсетей. Украинский лидер Петр Порошенко отметил, что празднование окончания войны на Украине отличается от того, как этот день проходит в России.

Депутат Верховной рады Украины Иван Винник объявил, что Россия хочет присвоить себе победу над фашизмом. Он утверждает, что украинцы принимали участие в основных боевых действиях, которые происходили на нынешней территории Украины, в Курске Белгороде и Сталинграде. Депутат полагает, что украинская сторона имеет право чествовать ветеранов и вспоминать подвиги героев Великой Отечественной войны как в День памяти восьмого мая, так и в День Победы, установленный Советским Союзом.

«Российская Федерация, которая считает себя правопреемницей Советского Союза, хочет присвоить себе победу — победу над фашизмом, над нацизмом, которую антигитлеровская коалиция совместно осуществляла, начиная с 39-го года — фактически с даты начала Второй мировой войны, и закончилась эта война не девятого мая, а закончилась она в августе 45-го года подписанием капитуляции Японии», — заявил политик.

Высказывание Винника вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей в России, отмечает ФАН. Россияне с возмущением упоминали о том, как на Украине занимаются героизацией УПА [Организация запрещена на территории РФ], которая сотрудничала с фашистами, а ее участники забывали о том, кто освободил их от рабства у нацистов. То же самое, как утверждают в соцсетях, происходит и в Прибалтике: «у них там свои правильные герои». «Судя по событиям на Украине, фашизм еще не побежден», — отмечают пользователи.

Накануне в среду президент Украины Петр Порошенко на акции «Первая минута мира» в Киеве рассказал о разнице празднования Дня Победы в Киеве и Москве . Стенограмму опубликовали на его официальном сайте.

«Обратите внимание — у них эту войну выиграл Сталин, у нас эту войну выиграл народ. Вдумаемся, насколько же по-разному мы видим и отмечаем одну и ту же дату. Они празднуют в милитарном угаре, а мы отмечаем эти дни вместе со всей Европой», — подчеркнул украинский лидер.

Порошенко отметил, что понимает желание украинцев почтить память героев, воевавших во Второй мировой войне, но предостерег соотечественников от «лукавой московской политики».

Он также добавил, что даже «Бессмертный полк» Россия «рассматривает как подразделение своих Вооруженных сил, чья задача — участие в гибридной войне, которую Москва ведет различными методами и не только против Украины, но и против Европейского Союза Соединенных Штатов , других стран и, собственно говоря, против всего мира».

Напомним, что акция «Бессмертный полк» проходит ежегодно 9 мая в России и зарубежных стран. Участники шествия несут фотографии своих родственников, которые сражались против фашистской Германии в Великой Отечественной войне. Украинские радикалы при этом пообещали провести «Бессмертную дивизию», на которую выйдут с изображениями солдат дивизии СС «Галичина» [боевое карательное объединение украинских добровольцев, воевавшее на стороне нацистской Германии].

В 2015 году на Украине был принят закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического [нацистского] тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики». Тогда же День Победы, отмечающийся девятого мая, переименовали в «День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов». Были вычеркнуты любые упоминания о Великой Отечественной войне. Тогда же был учрежден День памяти и примирения, который празднуют на Украине восьмого мая. Основные мероприятия в честь окончания войны проводятся именно в этот день.

Почти во всех странах СНГ памятные мероприятия по случаю Дня Победы проходят девятого мая. Также во многих государствах содружества пройдет акция «Бессмертный полк». При этом победу над немецко-фашистскими захватчиками во многих в западно-европейских странах отмечают именно восьмого мая.

Говоря об отношении украинского руководства к Великой Отечественной войне, напомним, что в июне 2017 года президент Украины подписал закон, запрещающий публичную демонстрацию георгиевской ленты, которая является в России одним из символов Победы над нацистской Германией. Так украинские власти запретили носить георгиевскую ленточку на сумках, одежде, автомобилях, а также ее пропаганду в средствах массовой информации и произведениях искусства.

В законе указано, что за «публичную демонстрацию» нарушителю назначается штраф в размере от 50 до 150 не облагаемых налогом минимумов гражданских доходов, то есть примерно от $850 до $2550. Если преступивших закон задержат во второй раз, им придется платить уже штраф от 150 до 300 минимумов доходов или они будут арестованы на срок до 15 суток. Сама же ленточка или предметы, на которых она будет размещена, будут конфискованы.