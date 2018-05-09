Российских журналистов выслали с Украины

СБУ выслала с Украины журналистов Первого канала и ВГТРК

Служба безопасности Украины (СБУ — «Газета.Ru» ) задержала и выслала с Украины в Российскую Федерацию Казахстан двух журналисток с телеканалов Первый и «Россия 1». Как сообщает ФАН со ссылкой на пресс-релиз СБУ, корреспондентки были отправлены редакциями в Киев, чтобы готовить сюжеты о праздновании Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

СБУ утверждает, что журналистки Ольга Юрьева и Валентина Соловьева с помощью отснятых ими видеоматериалов собирались дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества, а также «распространить дезинформацию» среди населения страны.

Юрьевой и Соловьевой был запрещен въезд на Украину сроком на три года. Соловьеву принудительно отправили в РФ, Юрьеву — в Казахстан.

Репортажи журналисток могли быть связаны с действиями украинских националистов — так, 9 мая в Киеве в День Победы произошло столкновение между участниками акции «Бессмертный полк» и радикалами. Драка произошла у метро «Арсенальная» — националисты начали петь гимн Украины. Затем в толпе началась драка, в результате чего одному мужчине разбили нос.

Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что у России не должно быть общих военных праздников с Украиной.

По словам Порошенко, он еще в 2014 году прекратил «давнюю и странную традицию» синхронного празднования Дня Победы вместе с Россией. Отмечается, что вот уже четыре года как на Украине празднуют победу над Третьим Рейхом по западноевропейскому и американском образцу — 8 мая.

В Союзе журналистов России (СЖР) крайне озабочены ситуацией со свободой слова на Украине после решения СБУ выслать из страны журналистов телеканалов «Россия 1» и Первого, передает RT.

«В СЖР сейчас формируем базу нарушения прав журналистов в нашей стране и за рубежом. И сегодняшний случай в эту базу, конечно, попадет»,

17 марта с Украины была выдворена корреспондент российского телеканала «Россия 24» Наталья Гончарова , ей запрещен въезд в страну также сроком на три года.

СБУ сообщила, что украинские спецслужбы «заблокировали деструктивную деятельность» Гончаровой, осуществлявшей «подготовку антиукраинских видеосюжетов». По данным украинских спецслужбистов, в начале марта Гончарова подготовила четыре ролика, «искажавших ситуацию в стране и наносивших вред международному имиджу Украины».

Спецслужбы Украины регулярно препятствуют работе российских журналистов на своей территории. В ноябре через российско-украинскую границу не пропустили журналиста агентства РИА «Новости» Захара Виноградова . Журналист был снят СБУшниками с поезда Москва-Одесса, ему был запрещен въезд на территорию Украины на пять лет.

Год назад, в мае 2017-го, Украина отказала во въезде фотокорреспонденту Рамилю Ситдикову — он был аккредитован на финал проходившего в Киеве конкурса «Евровидение», но, по мнению СБУ, его приезда была не подтверждена принимающей стороной.

В августе 2017 года за пределы Украины была выдворена корреспондент Первого канала Анна Курбатова

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что «так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину».