В Одессе задержали мужчину за крики «Славу Путину»

Полиция задержала одного участника акции "Никто не забыт, ничто не забыто" (аналог "Бессмертного полка") в Одессе, который в толпе кричал "Слава президенту Путину", передает в среду местное издание "Думская".

По данным издания, на акцию пришли около тысячи человек с флагами Одессы и портретами участников Второй мировой войны.

"Участника акции "Бессмертный полк" в Одессе задержали за славословия Путину… Некоторые участники акции скандируют "Донбасс, мы с тобой", "Одесса — город-герой", "Одесса — русский город" и даже "Слава президенту Путину". Одного из кричавших задержала полиция", — говорится в сообщении.

Также издание сообщило, что на площади, где проходят мероприятия ко Дню Победы, полицейские остановили автомобиль с советским флагом, на котором нарисован танк Т-34, георгиевская лента и надпись "На Берлин!" Владельца машины доставили в отделение полиции.

При этом в полиции Одесской области сообщили, что массовые мероприятия в Одессе проходят спокойно. "По состоянию на 12.00 (совпадает с мск) нарушений общественного порядка не допущено", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.