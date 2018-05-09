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В Одессе задержали мужчину за крики «Славу Путину»
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В Одессе задержали мужчину за крики «Славу Путину» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полиция задержала одного участника акции "Никто не забыт, ничто не забыто" (аналог "Бессмертного полка") в Одессе, который в толпе кричал "Слава президенту Путину", передает в среду местное издание "Думская".
По данным издания, на акцию пришли около тысячи человек с флагами Одессы и портретами участников Второй мировой войны.
"Участника акции "Бессмертный полк" в Одессе задержали за славословия Путину… Некоторые участники акции скандируют "Донбасс, мы с тобой", "Одесса — город-герой", "Одесса — русский город" и даже "Слава президенту Путину". Одного из кричавших задержала полиция", — говорится в сообщении.
Также издание сообщило, что на площади, где проходят мероприятия ко Дню Победы, полицейские остановили автомобиль с советским флагом, на котором нарисован танк Т-34, георгиевская лента и надпись "На Берлин!" Владельца машины доставили в отделение полиции.
При этом в полиции Одесской области сообщили, что массовые мероприятия в Одессе проходят спокойно. "По состоянию на 12.00 (совпадает с мск) нарушений общественного порядка не допущено", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Акция "Бессмертный полк" проводится на Украине в День Победы, который отмечают 9 мая. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших во Второй мировой войне.
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