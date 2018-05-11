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Пашинян проводит первое заседание правительства
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Пашинян начал первое заседание правительства в качестве премьера 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Sputnik / Арам Нерсесян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу проводит первое заседание правительства под своим руководством, передает корреспондент РИА Новости.
Глава правительства перед обсуждением вопросов повестки поинтересовался у представителя Минсельхоза об ущербе, нанесенном градом селам в Армавирской области. Ему доложили, что размером ущерба занимается специальная комиссия, однако, по предварительным данным, вред небольшой.
Глава МЧС Давид Тоноян сообщил, что сейчас противоградовые системы покрывают 15% территории страны, но в рамках совместной с российской стороной программы планируется за два года довести площади до 70%.
С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.
Во вторник Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.
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