В Тирасполе прошел Военный парад в честь Победы

Военный парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в среду на главной площади столицы Приднестровья Тирасполя, передает корреспондент РИА Новости

Торжества начались с церемонии поднятия копии Знамени Победы. Затем солдаты роты почетного караула вынесли на площадь Государственные флаги Приднестровской Молдавской Республики и Российской Федерации , а также копию Знамени Победы.

К выстроившимся участникам парада, собравшимся на площади жителям и гостям города обратился президент Приднестровья Вадим Красносельский , одевший по случаю праздника парадный мундир генерала МВД . "Я убежден, что мы — приднестровцы, никогда не забудем и пронесем через поколения благодарность всем, кто ковал победу и приближал такой выстраданный и долгожданный мир на военном и трудовом фронтах, в партизанских отрядах и подполье", — сказал приднестровский лидер.

Затем, чеканя шаг, торжественным маршем прошли парадные расчеты. Возглавил прохождение отреставрированный легендарный советский танк Т-34. Сразу за боевой машиной курсанты Военного института Министерства обороны ПМР в форме времен Великой Отечественной войны пронесли штандарты 13-ти советских фронтов.

Всего в параде приняли участие десять парадных расчетов, 600 военнослужащих и сотрудников минобороны ПМР, МВД, Минюста , МГБ и военнослужащие Оперативной группы российских войск. Впервые в параде приняли участие воспитанники Тираспольского суворовского училища.

Завершил военный парад плац-концерт сводного военного оркестра Минобороны ПМР и ОГРВ.

Сразу после окончания парада началась акция "Бессмертный полк", в которой, по предварительным данным правоохранительных органов, приняли участие, несмотря на дождливую погоду, около 10 тысяч человек. Потомки фронтовиков пронесли фотографии родственников, участвовавших в войне, от главной площади Тирасполя до военного города ОГРВ на Бородинской площади. Аналогичные акции проведены во всех городах непризнанной республики.

Ожидается, что в 18.00 будет объявлена минута молчания, а завершатся торжества праздничным салютом в 21.00.