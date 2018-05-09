В Тирасполе прошел Военный парад

Военный парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в среду на главной площади столицы Приднестровья Тирасполя, передает корреспондент РИА Новости.
Торжества начались с церемонии поднятия копии Знамени Победы. Затем солдаты роты почетного караула вынесли на площадь Государственные флаги Приднестровской Молдавской Республики и Российской Федерации, а также копию Знамени Победы.
К выстроившимся участникам парада, собравшимся на площади жителям и гостям города обратился президент Приднестровья Вадим Красносельский, одевший по случаю праздника парадный мундир генерала МВД. "Я убежден, что мы — приднестровцы, никогда не забудем и пронесем через поколения благодарность всем, кто ковал победу и приближал такой выстраданный и долгожданный мир на военном и трудовом фронтах, в партизанских отрядах и подполье", — сказал приднестровский лидер.
Затем, чеканя шаг, торжественным маршем прошли парадные расчеты. Возглавил прохождение отреставрированный легендарный советский танк Т-34. Сразу за боевой машиной курсанты Военного института Министерства обороны ПМР в форме времен Великой Отечественной войны пронесли штандарты 13-ти советских фронтов.
Всего в параде приняли участие десять парадных расчетов, 600 военнослужащих и сотрудников минобороны ПМР, МВД, Минюста, МГБ и военнослужащие Оперативной группы российских войск. Впервые в параде приняли участие воспитанники Тираспольского суворовского училища.
Завершил военный парад плац-концерт сводного военного оркестра Минобороны ПМР и ОГРВ.
Сразу после окончания парада началась акция "Бессмертный полк", в которой, по предварительным данным правоохранительных органов, приняли участие, несмотря на дождливую погоду, около 10 тысяч человек. Потомки фронтовиков пронесли фотографии родственников, участвовавших в войне, от главной площади Тирасполя до военного города ОГРВ на Бородинской площади. Аналогичные акции проведены во всех городах непризнанной республики.
Ожидается, что в 18.00 будет объявлена минута молчания, а завершатся торжества праздничным салютом в 21.00.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.