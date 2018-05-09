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Порошенко подписал «капитуляцию Германии»
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Путин пришел на помощь бабушке-ветерану

Порошенко подписал «капитуляцию Германии» 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
В эфире украинского телеканала "Прямой" появилась надпись о том, что Петр Порошенко присутствовал при подписании Германией акта о капитуляции.
"Акция "Первая минута мира", посвященная моменту, когда Германия подписала капитуляцию при участии президента Петра Порошенко", — говорится в сообщении канала.
≥≥ Порошенко в День Победы пообещал обеспечить мир на Украине
На фрагмент обратил внимание пользователь Facebook Алексей Мустафин.
"Что, и Порошенко тоже? Только этого нам не хватало", — написал он на немецком.
По всей видимости, редакторы канала имели в виду участие Порошенко в акции "Первая минута мира".
Во время мероприятий ко Дню Победы украинский президент завил что без миллионов солдат-украинцев мировая война бы не закончилась.
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Комментарии24  Ещё 7 источников 
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