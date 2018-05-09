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Назарбаев возложил цветы к мемориалу Славы
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Назарбаев возложил цветы к мемориалу Славы в Алма-Ате 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в среду в сопровождении почетного караула возложил цветы к Вечному огню у мемориала Славы в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алма-Ате и почтил память погибших в Великой Отечественной войне героев минутой молчания.
Как сообщила пресс-служба лидера Казахстана, в поздравительном слове, обращенном к ветеранам и гостям церемонии, Назарбаев особо отметил вклад казахстанцев в достижении победы над фашистскими захватчиками.
"Казахстан отправил на фронт более 1 млн 800 тыс. человек, половина из которых не вернулись. Они показали мужество в войне. 500 наших соотечественников получили звание Героя Советского Союза. Труженики тыла для обеспечения фронта вооружением, продовольствием и амуницией работали днем и ночью не покладая рук", — заявил президент Казахстана.
Он подчеркнул, что нынешнее поколение может считать себя счастливым, потому что не видело ужасов войны. "Наши деды пережили революцию и репрессии, наши отцы — Великую Отечественную войну. Только наше поколение живет в мирное время, и в этом большая заслуга наших ветеранов. Огромное вам спасибо!" — сказал Назарбаев.
По завершении церемонии состоялось неформальное общение главы государства с ветеранами войны и тружениками тыла, он пожелал им крепкого здоровья, успехов, и всего самого доброго. "Когда вы рядом, мы — ваши дети и внуки — чувствуем себя более спокойно. Подпитываемся вашим героизмом, учимся у вас стойкости, как быть патриотами Родины, любить землю своих отцов и до последней капли крови бороться и быть готовыми отдать жизнь за нашу Отчизну — за наш любимый Казахстан. Поздравляю вас с праздником, дорогие друзья!" — отметил президент Казахстана.
В свою очередь фронтовики сердечно поблагодарили Назарбаева за проявленное внимание и заботу.
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