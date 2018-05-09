Первый в мире магазин огурцов открылся в Хельсинки

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Boeing проведет консультации с правительством США в связи с введением санкций против Ирана

ЕС и Британия согласовали общую структуру переговорных тем по Brexit

ИНТЕРВЬЮ: Посол США в РФ приедет на ПМЭФ и выступит на круглом столе - глава AmCham в РФ