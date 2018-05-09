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Первый в мире магазин огурцов открылся в Хельсинки
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Первый в мире магазин огурцов открылся в Хельсинки 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый в мире магазин, где продаются только огурцы — The Cucumber Concept Store, открылся в среду в столице Финляндии, говорится в сообщении мэрии Хельсинки.
"Наша миссия состоит в том, чтобы подчеркнуть проблему огурцов в ЕС, торговля которыми очень жестко регулируется нормами содружества. Мы пытаемся таким образом напомнить об этом", — отметил представитель торговой компании Майкл Гренфорс.
Также авторы идеи хотят добавить хорошего настроения людям.
"Возможно, данная концепция — это больше не о торговле, а о хорошем настроении. Мы хотим, чтобы, побывав у нас, люди улыбнулись и ушли из магазина с позитивом", — рассказал Гренфорс.
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