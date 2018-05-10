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«Раньше меня не умирать!»
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«Раньше меня не умирать!» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал наказ ветеранам не умирать раньше него. Слова белорусского лидера передает Sputnik Беларусь.
Сообщается, что после официальной церемонии возложения цветов на площади Победы в Минске Лукашенко пообщался с ветеранами, отметил их вклад в сохранение спокойствия в Белоруссии и поблагодарил их за победу.
"Когда будем ценить это спокойствие — оно у нас будет. Как только забудем — потеряем спокойствие. А потеря спокойствия — вы знаете, чем заканчивается", — сказал президент страны.
Он также пожелал ветеранам долгой жизни и здоровья и призвал их не умирать раньше него.
"Раньше меня не умирать, запомните", — заявил Лукашенко.
Sputnik отмечает, что в Белоруссии проживают более восьми тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. В среднем им от 90 лет, но многие из ветеранов уже преодолели возрастной рубеж в сто лет.
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