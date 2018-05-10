«Раньше меня не умирать!»

Сообщается, что после официальной церемонии возложения цветов на площади Победы в Минске Лукашенко пообщался с ветеранами, отметил их вклад в сохранение спокойствия в Белоруссии и поблагодарил их за победу.

"Когда будем ценить это спокойствие — оно у нас будет. Как только забудем — потеряем спокойствие. А потеря спокойствия — вы знаете, чем заканчивается", — сказал президент страны.

Он также пожелал ветеранам долгой жизни и здоровья и призвал их не умирать раньше него.

"Раньше меня не умирать, запомните", — заявил Лукашенко.

Sputnik отмечает, что в Белоруссии проживают более восьми тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. В среднем им от 90 лет, но многие из ветеранов уже преодолели возрастной рубеж в сто лет.