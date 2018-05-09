В Брюсселе возложили венки к монументу советским воинам 

Торжественная церемония возложения венков к монументу павшим за освобождение Бельгии советским гражданам и памятнику участникам движения Сопротивления прошла в среду на мемориале в Брюсселе в присутствии десятков представителей иностранного дипломатического корпуса.
В церемонии участвовали постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, посол РФ в Бельгии Александр Токовинин, представители порядка 30 иностранных посольств стран СНГ, БРИКС, других государств Европы, Америки, Азии и Африки, а также военные атташе, в том числе ряда стран НАТО, представители властей Брюсселя, ветеранских и общественных организаций, бельгийской епархии РПЦ, организаций соотечественников, учащиеся школы при российском посольстве.
Церемония началась с торжественного марша, исполненного военным оркестром бельгийской армии. Участники церемонии, порядка 400 человек, прошли колонной к монументу на брюссельском кладбище в коммуне Эвер.
Затем дипломаты и военные атташе, согласно протоколу, возлагали цветы и венки. Среди них был и военный атташе США, а также представители Германии, Франции, Нидерландов, Греции, Болгарии, Чехии.
Кроме того, венки возложили представители Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Белоруссии, Армении, Таджикистана, Китая, ЮАР, Кубы, Венгрии, Индии, Монголии, Никарагуа, Сербии, Словакии, Словении, Вьетнама и Венесуэлы и ряда других стран.
После исполнения российского гимна участники церемонии проследовали к монументу погибшим бойцам бельгийского сопротивления, где также почтили их память возложением цветов.
Ранее в ряде бельгийских городов, в том числе Льеже и Генте, прошли акции "Бессмертный полк". Накануне в постпредстве РФ при ЕС открылась выставка, приуроченная к 75-летию введения погон в Красной армии и на флоте, на которой представлены уникальные, ранее нигде не выставлявшиеся экспонаты.