Эрдоган резко раскритиковал США

"Проигравшей стороной будут США, отказывающиеся от соблюдения договоренностей", — приводит агентство слова турецкого лидера.

Эрдоган также отметил, что выходить из международных договоренностей "по [собственному] желанию" недопустимо.

В интервью телеканалу CNN в среду глава Турции выразил опасение, что в результате выхода США из сделки на Ближнем Востоке могут возникнуть новые кризисы.

"Мы опасаемся, что новые кризисы возникнут в регионе. Нам не нужны новые кризисы", — сказал он, подчеркнув, что действия США создают угрозу для мировой экономики.

"Соединенные Штаты могут получить какую-то определенную выгоду из-за выхода или рост цен на нефть, но многие страны, находящиеся в бедности, пострадают еще сильнее и больше", — отметил Эрдоган.