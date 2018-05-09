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Эрдоган резко раскритиковал США
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Эрдоган резко раскритиковал США 

ТАСС 10 минут назад
Фото: Reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал решение США о выходе из ядерной сделки по Ирану, отметив, что в этой ситуации проигравшей стороной окажется Вашингтон. Об этом сообщило в среду агентство Anadolu.
"Проигравшей стороной будут США, отказывающиеся от соблюдения договоренностей", — приводит агентство слова турецкого лидера.
Эрдоган также отметил, что выходить из международных договоренностей "по [собственному] желанию" недопустимо.
В интервью телеканалу CNN в среду глава Турции выразил опасение, что в результате выхода США из сделки на Ближнем Востоке могут возникнуть новые кризисы.
"Мы опасаемся, что новые кризисы возникнут в регионе. Нам не нужны новые кризисы", — сказал он, подчеркнув, что действия США создают угрозу для мировой экономики.
"Соединенные Штаты могут получить какую-то определенную выгоду из-за выхода или рост цен на нефть, но многие страны, находящиеся в бедности, пострадают еще сильнее и больше", — отметил Эрдоган.
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