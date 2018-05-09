Эрдоган раскритиковал решение Трампа по Ирану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что США в конечном итоге проиграют после своего решения выйти из ядерной сделки с Ираном.
"Проигравшей стороной будут США, отказывающиеся от соблюдения договоренностей. Изменение ситуации нанесет ущерб не только странам региона, но и мировой экономике, а также самой Турции", — сказал Эрдоган, слова которого приводит агентство Anadolu.
По мнению турецкого президента, подписание "шестеркой" международных посредников (постоянные члены СБ ООН и Германия) 14 июля 2015 года с Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе снизило напряженность в регионе.
"Если договор подписан, его следует соблюдать. Нельзя подписать и выйти из соглашения, когда заблагорассудится", — считает Эрдоган.
Напомним, что накануне президент США Дональд Трампа объявил в одностороннем порядке об отказе от выполнения обязательств по СВПД и восстановить американские санкции в отношении Ирана. По его мнению, СВПД оставил Тегерану возможность для создания ядерной бомбы в обход ограничений. При этом Трамп высказался в пользу заключения нового соглашения.
Ранее и.о. главы МИД Сергей Лавров подтвердил, что Россия по-прежнему привержена СВПД по иранской ядерной программе. В Москве заявили, что разочарованы решением американского президента.