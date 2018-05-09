В Донецке начался парад в честь Дня Победы

Парад в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне начался в Донецке , передаёт корреспондент РИА Новости в среду.

Ранее министр обороны ДНР Владимир Кононов заявил журналистам, что в параде примут участие более 1,5 тысячи человек и более 70 единиц военной техники.

В настоящее время началась торжественная церемония открытия парада. На мероприятии присутствует глава ДНР Александр Захарченко , министр обороны Владимир Кононов, представители правительства республики и другие официальные лица.

Парадные расчёты проходят по центральной улице Донецка от площади имени Ленина, за ними последует военная техника, колонну возглавит танк Т-34, знаменитая боевая машина "Ктюша" и другие образцы техники времен войны.