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В Донецке начался парад в честь Дня Победы
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В Донецке начался парад в честь Дня Победы 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Парад в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне начался в Донецке, передаёт корреспондент РИА Новости в среду.
Ранее министр обороны ДНР Владимир Кононов заявил журналистам, что в параде примут участие более 1,5 тысячи человек и более 70 единиц военной техники.
В настоящее время началась торжественная церемония открытия парада. На мероприятии присутствует глава ДНР Александр Захарченко, министр обороны Владимир Кононов, представители правительства республики и другие официальные лица.
Парадные расчёты проходят по центральной улице Донецка от площади имени Ленина, за ними последует военная техника, колонну возглавит танк Т-34, знаменитая боевая машина "Ктюша" и другие образцы техники времен войны.
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