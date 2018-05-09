Ветеран пожелал Макрону «не быть тряпкой»

Ветеран войны пожелал президенту Франции «не быть тряпкой»

Президент Франции Эммануэль Макрон лично поздравил ветеранов с Днем Победы, который отмечается в части европейских стран 8 мая. Один из присутствовавших пожелал главе государства «не быть тряпкой».

«Не будьте тряпкой перед этими левыми политиками, которые не хотят ничего делать», — попросил Макрона ветеран Второй мировой во время общения на улице Парижа.

Макрон ответил на это улыбкой, а также попросил ветерана не беспокоиться.

8 мая во Франции отмечается День Победы — из-за разницы часовых поясов момент подписания капитуляции нацистской Германией по парижскому времени приходится именно на эту дату.

Ровно год назад — 7 мая 2017 года — во Франции прошел второй тур президентских выборов, в котором одержал победу Макрон.