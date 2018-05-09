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Ветеран пожелал Макрону «не быть тряпкой»
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Ветеран войны пожелал президенту Франции «не быть тряпкой» 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон лично поздравил ветеранов с Днем Победы, который отмечается в части европейских стран 8 мая. Один из присутствовавших пожелал главе государства «не быть тряпкой».
«Не будьте тряпкой перед этими левыми политиками, которые не хотят ничего делать», — попросил Макрона ветеран Второй мировой во время общения на улице Парижа.
Макрон ответил на это улыбкой, а также попросил ветерана не беспокоиться.
8 мая во Франции отмечается День Победы — из-за разницы часовых поясов момент подписания капитуляции нацистской Германией по парижскому времени приходится именно на эту дату.
Ровно год назад — 7 мая 2017 года — во Франции прошел второй тур президентских выборов, в котором одержал победу Макрон.
7 мая Макрон заявил, что выступает за стратегический диалог с РФ, отметив, что это необходимо для решения международных кризисов.
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