Абэ: Токио, Сеулу и Пекину нужно дальше требовать от КНДР избавиться от ядерного оружия

Китай и ТОКИО, 9 мая. / ТАСС /. Япония Республика Корея должны продолжать требовать от КНДР полного избавления от ядерного оружия и баллистических ракет. Об этом заявил в среду японский премьер-министр Синдзо Абэ на начавшейся в Токио встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином. "Следуя резолюциям Совбеза ООН , мы должны продвигать наши усилия с целью того, чтобы Северная Корея избавилась от тяжелых ядерных вооружений и различных видов баллистических ракет в полной, необратимой и поддающейся контролю форме", — приводит его слова телеканал NHK. Абэ также отметил, что трем странам необходимо продолжать тесно сотрудничать с международным сообществом, пока КНДР не предпримет конкретных шагов по денуклеаризации. Кроме того, премьер Японии заявил, что рассчитывает на сотрудничество с Пекином и Сеулом в вопросе решения проблемы японских граждан, похищенных северокорейской разведкой. Глава правительства Японии, премьер Госсовета КНР и президент Республики Корея проводят трехстороннюю встречу в Токио. Это первые переговоры в таком формате с 2015 года.