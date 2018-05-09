Ещё
Абэ: Токио, Сеулу и Пекину нужно дальше требовать от КНДР избавиться от ядерного оружия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Абэ: Токио, Сеулу и Пекину нужно дальше требовать от КНДР избавиться от ядерного оружия 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТОКИО, 9 мая. /ТАСС/. Япония, Китай и Республика Корея должны продолжать требовать от КНДР полного избавления от ядерного оружия и баллистических ракет. Об этом заявил в среду японский премьер-министр Синдзо Абэ на начавшейся в Токио встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином.
"Следуя резолюциям Совбеза ООН, мы должны продвигать наши усилия с целью того, чтобы Северная Корея избавилась от тяжелых ядерных вооружений и различных видов баллистических ракет в полной, необратимой и поддающейся контролю форме", — приводит его слова телеканал NHK.
Абэ также отметил, что трем странам необходимо продолжать тесно сотрудничать с международным сообществом, пока КНДР не предпримет конкретных шагов по денуклеаризации. Кроме того, премьер Японии заявил, что рассчитывает на сотрудничество с Пекином и Сеулом в вопросе решения проблемы японских граждан, похищенных северокорейской разведкой.
Глава правительства Японии, премьер Госсовета КНР и президент Республики Корея проводят трехстороннюю встречу в Токио. Это первые переговоры в таком формате с 2015 года.
ТАСС: последние новости
СМИ: ПВО Сирии перехватили ракеты, выпущенные Израилем по району Эль-Кисва под Дамаском СМИ: Помпео может вернуться из КНДР с тремя заключенными американцами Глава Пентагона считает, что Россия стремится перекроить международные границы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волкер рассказал, как Россия вернет Крым Украине479
«Россия хочет присвоить победу над фашизмом»294
Определены финалисты «Евровидения»14
«Аршавин локти кусает»: Барановская околдовала россиян13
Иран отреагировал на решение Трампа183
Видео
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Оружие
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение