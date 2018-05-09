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Пожарные отравили газом 20 тысяч умирающих цыплят
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Пожарные отравили газом 20 тысяч умирающих цыплят 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бельгийские пожарные отравили газом 20 тысяч цыплят в аэропорту Брюсселя. Как сообщает Deutsche Welle, спасатели пошли на такой шаг после того, как контейнер с птицами простоял все выходные под палящим солнцем.
Груз должен был отправиться в Киншасу, столицу Демократической Республики Конго, однако из-за технической неисправности самолета рейс был отложен, а позднее и отменен из-за отказа пилота поднимать воздушное судно в воздух. Зоозащитники забили тревогу, поскольку цыплята все это время находились без воды и корма, а температура воздуха в контейнере поднималась выше допустимой.
К вечеру воскресенья птицы начали гибнуть, но грузоотправитель отказался принимать контейнер обратно. После этого ветеринары приняли решение усыпить цыплят, чтобы сократить их страдания.
Местные пожарные отказались участвовать в убийстве, мотивировав это тем, что «они занимаются спасением жизней, а не их обрыванием», им на замену прибыли пожарные из ближайшего городка Завентем, которые запечатали контейнер и заполнили его углекислым газом.
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